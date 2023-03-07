Предположительно телесное повреждение девушке нанесла её мать, 55-летняя женщина, которая проживает в Хасавюртовском районе. Для определения обстоятельств инцидента подозреваемая была доставлена в отдел МВД. «Женщина в содеянном призналась и объяснила, что ранение произошло случайно. Она сообщила, что к ним зашли несколько сельчанок для выяснения отношений с её дочерью. Пытаясь остановить драку, она оттолкнула дочку и случайно ранила ее ножом в паховую область. Как нож оказался в её руках – она не помнит», – информирует пресс-служба. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.
В Хасавюртовском районе женщина случайно ударила ножом свою 19-летнюю дочь
- Автор Дарья
- 07 марта, 2023. Вторник 13:12
В Хасавюртовском районе сотрудники МВД выясняют обстоятельства ножевого ранения 19-летней девушки, информирует пресс-служба ведомства.
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