В Хасавюртовском районе женщина случайно ударила ножом свою 19-летнюю дочь

Предположительно телесное повреждение девушке нанесла её мать, 55-летняя женщина, которая проживает в Хасавюртовском районе. Для определения обстоятельств инцидента подозреваемая была доставлена в отдел МВД. «Женщина в содеянном призналась и объяснила, что ранение произошло случайно. Она сообщила, что к ним зашли несколько сельчанок для выяснения отношений с её дочерью. Пытаясь остановить драку, она оттолкнула дочку и случайно ранила ее ножом в паховую область. Как нож оказался в её руках – она не помнит», – информирует пресс-служба. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.