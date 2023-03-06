Махачкалинка порезала себе горло ножницами перед зданием банка

По сведениям МВД республики, рядом с отделением банка по проспекту Петра I в Махачкале женщина нанесла себе рану в область шеи ножницами.

Полиция сразу прибыла по адресу. Предварительно выявлено, что женщина хотела получить в банке социальные пособия: по той причине, что у нее с собой не оказалось паспорта, консультант отказал ей в услуге. Женщина разъярилась и начала угрожать причинением себе вреда, но не получив должного внимания, вышла из банка.

Далеко она не ушла: выйдя на улицу, женщина достала имеющиеся при себе ножницы и ранила себя в шею. Сейчас она находится в больнице. Очевидцы сообщают, что пострадавшая пребывала в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники МВД региона выясняют обстоятельства инцидента.