Полиция выявила, что вором оказался 17-летний подросток, который является племянником потерпевшей. «Юноша находился на автомойке, где работает его тётя, взял ее смартфон пока та была отвлечена и перевел при помощи мобильного банка 27 000 рублей с её счета на свой», – заявляет пресс-служба полиции. Подросток объясняет свой поступок имеющимися финансовыми проблемами. Деньги изъяты и возвращены заявительнице, но лишь частично, так как племянник успел их потратить. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.
В Кизляре племянник украл 27 тысяч рублей со счета своей тети
- Автор Дарья
- 06 марта, 2023. Понедельник 14:31
В МВД по Кизляру о краже денег заявила 48-летняя женщина, информирует пресс-служба МВД по республике.
Последнее от Дарья
- Дагестанские боксеры Гаджимагомедов и Бижамов успешно показали себя на матчевой встрече России против Беларуси
- Жильцов десяти аварийных домов в Дагестане расселят в 2023 году
- В Махачкале прошло открытие Года Расула Гамзатова, приуроченное к празднованию 100-летия со дня рождения поэта
- В Хасавюрте мужчина ранил ножом супругу и выстрелил из охотничьего ружья в друга
- Дагестанские борцы стали триумфаторами международного турнира в Болгарии