В Кизляре племянник украл 27 тысяч рублей со счета своей тети

Полиция выявила, что вором оказался 17-летний подросток, который является племянником потерпевшей. «Юноша находился на автомойке, где работает его тётя, взял ее смартфон пока та была отвлечена и перевел при помощи мобильного банка 27 000 рублей с её счета на свой», – заявляет пресс-служба полиции. Подросток объясняет свой поступок имеющимися финансовыми проблемами. Деньги изъяты и возвращены заявительнице, но лишь частично, так как племянник успел их потратить. По данному инциденту собран материал для принятия процессуального решения.