ЗАМАНА - Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий

Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий

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03 марта, 2023. Пятница 13:25
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Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий

Полиция задержала 37-летнюю жительницу Махачкалы, подозреваемую в мошенничестве, информирует пресс-служба МВД по республике. 

Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий

Выявлено, что 1 марта женщина с использованием сайта продаж обманным путем завладела деньгами в сумме 311 000 рублей у 54-летней москвички. Как призналась задержанная, она загрузила в интернет объявление о продаже ювелирных украшений. После этого ей позвонила клиентка и заранее перевела деньги. Не дождавшись, когда оплаченные украшения будут ей отправлены, пострадавшая заплатила еще за несколько золотых изделий. Когда деньги пришли на счет, мошенница перестала отвечать клиентке.

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