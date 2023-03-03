Выявлено, что 1 марта женщина с использованием сайта продаж обманным путем завладела деньгами в сумме 311 000 рублей у 54-летней москвички. Как призналась задержанная, она загрузила в интернет объявление о продаже ювелирных украшений. После этого ей позвонила клиентка и заранее перевела деньги. Не дождавшись, когда оплаченные украшения будут ей отправлены, пострадавшая заплатила еще за несколько золотых изделий. Когда деньги пришли на счет, мошенница перестала отвечать клиентке.
Жительницу Махачкалы подозревают в мошенничестве при продаже золотых изделий
- Автор Дарья
- 03 марта, 2023. Пятница 13:25
Полиция задержала 37-летнюю жительницу Махачкалы, подозреваемую в мошенничестве, информирует пресс-служба МВД по республике.
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