ЗАМАНА - В дагестанском лесничестве обнаружили незаконную рубку деревьев на 70 000 рублей

В дагестанском лесничестве обнаружили незаконную рубку деревьев на 70 000 рублей

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02 марта, 2023. Четверг 15:35
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В дагестанском лесничестве обнаружили незаконную рубку деревьев на 70 000 рублей

Дагестанская природоохранная прокуратура зарегистрировала факт нелегальной рубки деревьев, информирует пресс-служба надзорного органа.

В дагестанском лесничестве обнаружили незаконную рубку деревьев на 70 000 рублей

«В процессе проверки выявлено, что на арендованном предпринимателем лесном участке ГКУ РД “Каякентское лесничество” на основании поддельного акта лесопатологического обследования, которое было выдано должностным лицом Центра защиты леса региона, была проведена незаконная рубка 30 деревьев», – информирует пресс-служба ведомства.

Материалы природоохранной прокуратуры переданы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных граждан по статье 260 (нелегальная рубка лесных насаждений группой лиц с использованием своего служебного положения в крупном размере) и 327 УК России (подделка официального документа).

Необходимо заметить, что ущерб, который был причинен лесному фонду, составил примерно 70 000 рублей.

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