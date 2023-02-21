«Тренера вызвали на разговор, а когда он вышел, в него выстрелили, после чего нападавшие сбежали», – отмечает источник РИА "Дагестан".
Личности преступников уже выявлены, их местонахождение устанавливается.
Накануне вечером на улице Гагарина в Дербенте случилось убийство: был застрелен тренер по грэпплингу Видади Марданов, информирует источник в полиции.
«Тренера вызвали на разговор, а когда он вышел, в него выстрелили, после чего нападавшие сбежали», – отмечает источник РИА "Дагестан".
Личности преступников уже выявлены, их местонахождение устанавливается.
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