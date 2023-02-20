В Дербентском районе голодный гость ресторана избил сотрудника за долгое ожидание заказа

Мужчина из Дербентского района нанес побои сотруднику ресторана за то, что слишком долго ждал свой заказ.

Как заявляет МВД по республике, в полицию Дербентского района заявил 20-летний молодой человек, рассказавший о нанесении ему побоев. Полиция выявила личность нападавшего.

Им оказался 26-летний мужчина, который в поступке признался. Он сообщил, что накануне проводил вечер в одном из ресторанов в селе Великент Дербентского района. Сильно проголодавшийся мужчина посчитал, что слишком долго ждет свой заказ, поэтому начал словесную перепалку с сотрудником заведения. Перепалка переросла в драку, в ходе которой задержанный нанес побои работнику ресторана. Примечание редакции: темпераментные жители республики привыкли к высокому уровню обслуживания в ресторанах, поэтому задержка даже в 5 минут может вызвать удивление.