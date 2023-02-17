По предварительной информации, пожар произошел в боксе для установки газового оборудования на автозаправочной станции, которая находится в селе Хучни Табасаранского района. В результате возгорания один человек получил ожоги. «В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приниматься меры прокурорского реагирования», – отмечает прокуратура.
Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе
- Автор Дарья
- 17 февраля, 2023. Пятница 10:50
Дагестанская прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на АЗС в Табасаранском районе.
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