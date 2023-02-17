ЗАМАНА - Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе

Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе

Автор
17 февраля, 2023. Пятница 10:50
|||
Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе

Дагестанская прокуратура начала проверку в связи с возгоранием на АЗС в Табасаранском районе.

Проходит проверка в связи с пожаром на АЗС в Табасаранском районе

По предварительной информации, пожар произошел в боксе для установки газового оборудования на автозаправочной станции, которая находится в селе Хучни Табасаранского района. В результате возгорания один человек получил ожоги. «В процессе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приниматься меры прокурорского реагирования», – отмечает прокуратура.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top