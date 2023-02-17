Доследственная проверка проходит по факту аварии с автобусом «Краснодар-Махачкала»

Следователи и криминалисты СК России уже осмотрели место инцидента, а также сам автобус. «В процессе проведения проверочных мероприятий будут определены обстоятельства ДТП, а также дана оценка действиям перевозчика на предмет организации услуг пассажирам», — уточняет пресс-служба. По результатам проверки будет приниматься процессуальное решение.