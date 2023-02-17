ЗАМАНА - На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги

На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги

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17 февраля, 2023. Пятница 01:30
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На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги

Пожар случился в боксе для установки газового оборудования на территории АЗС «Ватан» в селе Хучни Табасаранского района, информирует пресс-служба МЧС по региону. 

На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги

Как заявляет ведомство, в результате возгорания пострадал один человек, которого очевидцы привезли в Табасаранскую районную больницу с ожогами конечностей. 

«Пожар потушили в 21:55», — сообщает МЧС.


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