Как заявляет ведомство, в результате возгорания пострадал один человек, которого очевидцы привезли в Табасаранскую районную больницу с ожогами конечностей.
«Пожар потушили в 21:55», — сообщает МЧС.
На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги
- Автор Дарья
- 17 февраля, 2023. Пятница 01:30
Пожар случился в боксе для установки газового оборудования на территории АЗС «Ватан» в селе Хучни Табасаранского района, информирует пресс-служба МЧС по региону.
Как заявляет ведомство, в результате возгорания пострадал один человек, которого очевидцы привезли в Табасаранскую районную больницу с ожогами конечностей.
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