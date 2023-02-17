На автозаправке в селе Хучни случился пожар, один человек получил ожоги

Автор Дарья |||

Пожар случился в боксе для установки газового оборудования на территории АЗС «Ватан» в селе Хучни Табасаранского района, информирует пресс-служба МЧС по региону.