Владелец кафе в Дербенте, где 16 человек отравились угарным газом, ответит в суде

Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



Стоит напомнить, осенью минувшего года в городскую больницу Дербента за медицинской помощью обратилось 16 человек, в том числе 4 несовершеннолетних, у которых наблюдались симптомы отравления угарным газом, полученным в одном из кафе города. Шестеро из них, в том числе несовершеннолетние, были вынуждены остаться в больнице.



«Уголовное дело передано в Дербентский городской суд для рассмотрения по существу», — отмечает ведомство.