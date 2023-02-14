ЗАМАНА - В Хасавюртовском районе произошло смертельное ДТП

В Хасавюртовском районе произошло смертельное ДТП

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14 февраля, 2023. Вторник 15:53
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В Хасавюртовском районе произошло смертельное ДТП

В Хасавюртовском районе произошла авария, один человек погиб, двое пострадали, информирует пресс-служба МВД по республике.

В Хасавюртовском районе произошло смертельное ДТП

«На втором км автомобильной дороги “Сивух – Тукита” в Хасавюртовском районе 21-летний парень, находясь за рулем “LADA Priora”, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, после чего врезался в дерево», – заявляет МВД.

В результате инцидента пассажир автомобиля – 20-летний житель Хасавюртовского района – от полученных тяжких телесных травм умер на месте ДТП. Еще двое 18-летних пассажиров «LADA Priora» были госпитализированы.

Собран материал для принятия процессуального решения, уточняет региональное МВД.

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