ЗАМАНА - Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили права занятия нотариальной деятельностью

Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили права занятия нотариальной деятельностью

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14 февраля, 2023. Вторник 08:45
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Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили права занятия нотариальной деятельностью

Президент Нотариальной палаты Дагестана Шамсутдин Джалаев лишен права занятия нотариальной работой, информирует Минюст региона.

Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили права занятия нотариальной деятельностью

«Решением Ленинского районного суда Махачкалы удовлетворён иск прокуратуры о лишении права занятия нотариальной деятельностью и аннулировании лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью президента Нотариальной палаты РД Ш.Джалаева», — заявляет пресс-служба ведомства. Осенью 2016 года его отца экс-президента Нотариальной палаты региона Магомеда Джалаева осудили за совершение преступления, предусмотренного статьей 128.1 Уголовного Кодекса России (клевета). В связи с этим, Джалаева, который является частнопрактикующим нотариусом, лишили права заниматься нотариальной работой.

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