Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили права занятия нотариальной деятельностью

«Решением Ленинского районного суда Махачкалы удовлетворён иск прокуратуры о лишении права занятия нотариальной деятельностью и аннулировании лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью президента Нотариальной палаты РД Ш.Джалаева», — заявляет пресс-служба ведомства. Осенью 2016 года его отца — экс-президента Нотариальной палаты региона Магомеда Джалаева осудили за совершение преступления, предусмотренного статьей 128.1 Уголовного Кодекса России (клевета). В связи с этим, Джалаева, который является частнопрактикующим нотариусом, лишили права заниматься нотариальной работой.