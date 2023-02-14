«Решением Ленинского районного суда Махачкалы удовлетворён иск прокуратуры о лишении права занятия нотариальной деятельностью и аннулировании лицензии на право заниматься нотариальной деятельностью президента Нотариальной палаты РД Ш.Джалаева», — заявляет пресс-служба ведомства. Осенью 2016 года его отца — экс-президента Нотариальной палаты региона Магомеда Джалаева осудили за совершение преступления, предусмотренного статьей 128.1 Уголовного Кодекса России (клевета). В связи с этим, Джалаева, который является частнопрактикующим нотариусом, лишили права заниматься нотариальной работой.
Президента Нотариальной палаты Дагестана лишили права занятия нотариальной деятельностью
- Автор Дарья
- 14 февраля, 2023. Вторник 08:45
Президент Нотариальной палаты Дагестана Шамсутдин Джалаев лишен права занятия нотариальной работой, информирует Минюст региона.
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