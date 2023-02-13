ЗАМАНА - Примерно 1 кг «синтетики» нашла полиция в квартире у 58-летнего дагестанца

Примерно 1 кг «синтетики» нашла полиция в квартире у 58-летнего дагестанца

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13 февраля, 2023. Понедельник 16:26
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Примерно 1 кг «синтетики» нашла полиция в квартире у 58-летнего дагестанца

Примерно 1 кг синтетических наркотиков изъяли сотрудники МВД у двоих подозреваемых в продаже наркотиками в Астраханской области, информирует пресс-служба МВД РФ.

Примерно 1 кг «синтетики» нашла полиция в квартире у 58-летнего дагестанца

Так, специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД получили оперативные сведения о том, что местный житель продает наркотические средства на территории Астраханской области.

Полиция задержала 48-летнего жителя Астрахани, когда он направлялся к автомобилю, где его ожидал соучастник – 58-летний уроженец Дагестана. В автомобиле также было найдено 120 пакетов с веществом, содержащем в своем составе N-метилэфедрон общей массой 45,57 грамма.

По месту жительства астраханца в Приволжском районе изъято 3 пакета с мефедроном, которые преступник хранил для личного потребления. А в квартире уроженца Дагестана полиция нашла 919,04 грамма синтетического наркотика.

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