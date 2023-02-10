На руководителя районных электрических сетей в Дагестане возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя Ахтынских районных электрических сетей филиала Дагэнерго, который подозревается в получении взятки, информирует пресс-служба СК по республике.

Как показывает следствие, в декабре минувшего года подозреваемый заявил представителю акционерного общества, устанавливающему приборы учета электричества на объектах Ахтынских РЭС, что за прием осуществленных работ и подписание комиссией документов требуется передать ему в качестве взятки деньги в размере 2 процентов от стоимости работ по контракту, которая составляла 117 млн рублей, то есть 2 340 000 рублей.

Встретившись с представителем акционерного общества 7 февраля этого года в одном из махачкалинских кафе, он получил от последнего взятку в размере 2 миллионов рублей, после чего был задержан полицией.

Также отмечают, что в процессе расследования уголовного дела в филиале Дагэнерго состоялись обыски, в результате них найдены и изъяты предметы и документы, которые имеют доказательственное значение для данного уголовного дела.

В данный момент решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.