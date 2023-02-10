ЗАМАНА - В турецком Хатае нашли погибшими двух граждан России

В турецком Хатае нашли погибшими двух граждан России

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10 февраля, 2023. Пятница 11:17
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В турецком Хатае нашли погибшими двух граждан России

В Хатае при землетрясении упал дом с четырьмя москвичами, среди которых были малолетние дети. Сотрудники МЧС нашли женщину и ребенка без признаков жизни. В общем количество погибших превысило 18300, раненых — 74200.

В турецком Хатае нашли погибшими двух граждан России

Спасатели при разборе завалов после землетрясения в Турции нашли мертвыми двух россиян — женщину и ребенка, поиски остальных членов семьи все еще идут, информирует telegram-канал МЧС РФ. «С вечера среды сотрудники российского МЧС работают на разрушенном объекте в Хатае, где жила семья россиян», — уточняет ведомство.

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