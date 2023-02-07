ЗАМАНА - Дагестанская полиция пресекла деятельность майнинг-фермы

Дагестанская полиция пресекла деятельность майнинг-фермы

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07 февраля, 2023. Вторник 16:27
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Дагестанская полиция пресекла деятельность майнинг-фермы

Сотрудники полиции остановили работу нелегальной майнинг-фермы в Кизилюртовском районе, информирует пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

Дагестанская полиция пресекла деятельность майнинг-фермы

Как заявляет ведомство, 111 майнинг-аппаратов были выявлены в складских помещениях промышленной зоны. В результате незаконного подключения к линиям электропередачи только с сентября по декабрь минувшего года энергоресурсной корпорации был нанесен ущерб в размере примерно 4 миллионов рублей.

Уточняют, что в отношении гражданина, которого подозревают в организации майнинговой фермы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 Уголовного Кодекса России «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

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