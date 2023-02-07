Житель Дербента, совершивший ДТП на угнанном Мерседесе, задержан полицией

Так, в полицию Дербента заявил 30-летний мужчина, рассказавший об угоне его автомобиля Mercedes-benz. Машина была не заперта, а ключ находился в замке зажигания из-за неисправности, чем и воспользовался преступник.

Сотрудники полиции нашли угнанный автомобиль на месте ДТП и позднее выявили личность вора. Им оказался 28-летний парень из Дербента.

Как признался обвиняемый, возвращаясь вместе с другом домой, он увидел авто с приоткрытой дверью и заметил ключи, после чего решил прокатиться на ней. Далеко уехать не получилось, на одном из перекрестков он не справился с управлением и врезался в Toyota Camry, которая стояла на обочине.

«По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 166 УК России (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения)», – заявляет ведомство.