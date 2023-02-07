Материальную поддержку до оценки нанесенного ущерба оказала корпорация "Газпром межрегионгаз Махачкала", информирует ТАСС, ссылаясь на дагестанское руководство.
"Для объективного определения размера помощи прошло собрание социальной комиссии совместно с сотрудниками махачкалинской администрации, по итогам которой пострадавшие были разделены на три группы. Первой группе принято решение оказать помощь в размере 100 000 рублей, одному пострадавшему с ожогами - в размере 150 000 рублей <...>, второй группе - 50 000 рублей <...>, третьей группе - 30 000 рублей", — сообщает источник агентства.
Уточняют, что выплаты получили 15 пострадавших.