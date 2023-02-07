Владельцы 11 сгоревших квартир в Махачкале получили первые выплаты

Единовременные выплаты в размере от 30 000 рублей предоставлены собственникам 11 квартир в Махачкале, где 26 января случился пожар из-за высокого давления газа.

Материальную поддержку до оценки нанесенного ущерба оказала корпорация "Газпром межрегионгаз Махачкала", информирует ТАСС, ссылаясь на дагестанское руководство.

"Для объективного определения размера помощи прошло собрание социальной комиссии совместно с сотрудниками махачкалинской администрации, по итогам которой пострадавшие были разделены на три группы. Первой группе принято решение оказать помощь в размере 100 000 рублей, одному пострадавшему с ожогами - в размере 150 000 рублей <...>, второй группе - 50 000 рублей <...>, третьей группе - 30 000 рублей", — сообщает источник агентства.

Уточняют, что выплаты получили 15 пострадавших.