Пострадало 13 293 человека. Такую информацию в эфире местного телевидения привёл представитель Управления по ЧС Турции Орхан Татар.
Число жертв землетрясения в Турции превысило 2000
- Автор Дарья
- 07 февраля, 2023. Вторник 01:10
Как сообщают, количество жертв землетрясения в Турции возросло до 2316 человек.
"На данный момент количество погибших составляет 2316. 13 293 человек получили травмы. Разрушено 6217 зданий", — проинформировал он.
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