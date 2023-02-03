В Дагестане уволили чиновника, скрывшего покупку квартиры

Прокуратура Рутульского района осуществила проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В результате было выявлено, что заместитель лидера администрации села Ихрекский в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих жены (мужа) и несовершеннолетних детей за 2021 год не представил информации о покупке квартиры.

«По результатам рассмотрения представления прокурора должностное лицо освобождено от занимаемого поста в связи с утратой доверия», – уточняет ведомство.