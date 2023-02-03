Уголовное дело возбуждено на директора компании в Дагестане, подозреваемого в краже более 1 млн рублей

По материалам проверки прокуратуры Ахтынского района возбуждено уголовное дело в отношении руководителя компании, ответственного за проектирование возведения районной больницы, информирует пресс-служба надзорного органа.

Выявлено, что в августе 2021 года ГКУ Дагестана «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» с ООО «ПИК «НОРД» был заключен государственный договор на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Районная больница» в селе Ахты.

Далее обвиняемый не исполнил взятые обязательства и украл денежные средства в сумме более миллиона рублей, которые были предоставлены в счет аванса.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 159 УК России (мошенничество). Процесс расследования уголовного дела прокуратурой контролируется», – заявляет ведомство.