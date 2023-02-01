ЗАМАНА - 6 дел возбуждено в отношении руководства «Махачкалапродукт» по подозрению в коррупции

6 дел возбуждено в отношении руководства «Махачкалапродукт» по подозрению в коррупции

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01 февраля, 2023. Среда 10:37
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6 дел возбуждено в отношении руководства «Махачкалапродукт» по подозрению в коррупции

Следователями возбуждено 6 уголовных дел в отношении руководителя и заместителя муниципального учреждения «Махачкалапродукт» по подозрению в получении взяток и посредничестве во взяточничестве, информирует пресс-служба Следственного управления СК по Дагестану.

6 дел возбуждено в отношении руководства «Махачкалапродукт» по подозрению в коррупции

Как показывает следствие, с осени 2021-го по февраль минувшего года руководитель и заместитель МКУ «Махачкалапродукт» ежемесячно через сотрудника учреждения получали взятки в виде денег у заведующих производством школ Махачкалы за обеспечение поставки продуктов в учебные заведения в соответствии с их заявками без проверки объемов запрашиваемых ими продуктов.  «В общем в указанный период подозреваемые получили в качестве взяток денежные средства в общей сумме 130 тысяч рублей. На данный момент осуществляются следственные действия, которые направлены на закрепление доказательственной базы», – заявляет ведомство.

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