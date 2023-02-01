По сведениям ведомства, сообщение о возгорании в службу 112 пришло в 07:25 по мск. «По приезде 2-х пожарных расчётов площадь пожара составляет 80 м², дополнительно выехали ещё 2 пожарных расчёта», — сообщает МЧС.
Пожар случился в одном из кафе Махачкалы
- Автор Дарья
- 01 февраля, 2023. Среда 09:28
В одном из махачкалинских кафе по улице Аметхана Султана случился пожар, информирует пресс-служба МЧС по региону.
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