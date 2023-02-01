ЗАМАНА - Пожар случился в одном из кафе Махачкалы

Пожар случился в одном из кафе Махачкалы

Автор
01 февраля, 2023. Среда 09:28
|||
Пожар случился в одном из кафе Махачкалы

В одном из махачкалинских кафе по улице Аметхана Султана случился пожар, информирует пресс-служба МЧС по региону.

Пожар случился в одном из кафе Махачкалы

По сведениям ведомства, сообщение о возгорании в службу 112 пришло в 07:25 по мск. «По приезде 2-х пожарных расчётов площадь пожара составляет 80 м², дополнительно выехали ещё 2 пожарных расчёта», — сообщает МЧС.

Прочитано 50 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top