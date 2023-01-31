С применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав», который сканирует номера движущихся автомобилей, было зафиксировано несколько должников.
«В процессе мероприятий был обнаружен владелец “Порше”, задолжавший 200 000 рублей налоговых сборов. В результате машина была арестована и перевезена на специализированную стоянку.
Другой гражданин, не оплативший более 40 000 рублей, лишился своего имущества», – уточняет пресс-служба ведомства.
Также было озвучено, что благодаря принятым мерам в процессе рейдовых мероприятий мужчина из Каспийска через неделю ареста машины полностью погасил долг в 100 000 рублей.