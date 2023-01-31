Дагестанку уличили в мошенничестве при получении соцвыплат

Как показывает следствие, весной 2017 года подозреваемая передала в администрацию Буйнакского района фиктивные документы для включения ее в список участников федеральной целевой программы по предоставлению социальных выплат на возведение жилья гражданам, которые проживают в сельской местности. «На основании данных документов на банковский счет подозреваемой были направлены денежные средства в сумме более 370 тысяч рублей, которые та потратила по своему усмотрению, причинив ущерб Минсельхозу региона», – отмечает СК.