ЗАМАНА - Дагестанку уличили в мошенничестве при получении соцвыплат

Дагестанку уличили в мошенничестве при получении соцвыплат

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31 января, 2023. Вторник 11:24
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Дагестанку уличили в мошенничестве при получении соцвыплат

Женщину из Буйнакского района подозревают в мошенничестве при получении социальных выплат, информирует пресс-служба СК по региону.

Дагестанку уличили в мошенничестве при получении соцвыплат

Как показывает следствие, весной 2017 года подозреваемая передала в администрацию Буйнакского района фиктивные документы для включения ее в список участников федеральной целевой программы по предоставлению социальных выплат на возведение жилья гражданам, которые проживают в сельской местности. «На основании данных документов на банковский счет подозреваемой были направлены денежные средства в сумме более 370 тысяч рублей, которые та потратила по своему усмотрению, причинив ущерб Минсельхозу региона», – отмечает СК.

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