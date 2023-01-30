Житель Хасавюрта, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством, ответит в суде

Мужчина из Хасавюрта ответит в суде по обвинению в убийстве и угрозе убийством, информирует пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

Мужчина из Хасавюрта ответит в суде по обвинению в убийстве и угрозе убийством, информирует пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

По информации следствия, 12 октября обвиняемый на почве ранее возникшей ссоры два раза ударил ножом в жизненно важные органы потерпевшего, от которых тот умер в больнице.

Обвиняемый же при вышеуказанных обстоятельствах, держа в руке нож, которым наносил удары погибшему, высказал в адрес двух свидетелей угрозу убийством, в данной ситуации ими воспринятую всерьез.

«Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщает ведомство.