ЗАМАНА - Житель Хасавюрта, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством, ответит в суде

Житель Хасавюрта, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством, ответит в суде

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30 января, 2023. Понедельник 14:51
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Житель Хасавюрта, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством, ответит в суде
Мужчина из Хасавюрта ответит в суде по обвинению в убийстве и угрозе убийством, информирует пресс-служба Следственного комитета Дагестана.
Житель Хасавюрта, обвиняемый в убийстве и угрозе убийством, ответит в суде

По информации следствия, 12 октября обвиняемый на почве ранее возникшей ссоры два раза ударил ножом в жизненно важные органы потерпевшего, от которых тот умер в больнице.

Обвиняемый же при вышеуказанных обстоятельствах, держа в руке нож, которым наносил удары погибшему, высказал в адрес двух свидетелей угрозу убийством, в данной ситуации ими воспринятую всерьез.

«Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемого передано в суд для рассмотрения по существу», – сообщает ведомство.

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