ДТП случилось накануне на 54-м км автомобильной дороги «Унцукуль – Сагринский мост». 33-летний мужчина из Цумадинского района, находясь за рулем Volkswagen Polo, не справился с управлением и съехал на обочину дороги, после чего врезался в бетонный блок. «В результате инцидента водитель машины и его пассажиры: 38-летний мужчина из Цумадинского района и 54-летний мужчина из поселка Шамхал с различными травмами госпитализированы. По данной аварии собран материал для принятия процессуального решения», – сообщает ведомство.
Три человека пострадали в аварии в Дагестане
- Автор Дарья
- 30 января, 2023. Понедельник 13:34
В Гумбетовском районе 3 человека пострадали в аварии, информирует пресс-служба регионального МВД.
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