Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир

В рамках возбужденного дела по факту пожара в жилых квартирах в Махачкале следователи организовали обыски в офисе АО "Газпром газораспределение Махачкала", информирует пресс-служба СК по республике.

Стоит напомнить, что в четверг, 26 января, из-за высокого давления газа загорелись около 10 квартир в нескольких многоэтажных зданиях по улице Лаптиева и проспекту Петра Первого.



«В процессе следственных действий выявлены и изъяты кадровые документы, журналы регистрации газоопасных работ, эксплуатационные журналы пунктов редуцирования газа, и другие предметы и документы имеющие значение для уголовного дела», — сообщает следственное управление.



