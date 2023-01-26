ЗАМАНА - Бастрыкин контролирует дело о стрельбе в Махачкале

Бастрыкин контролирует дело о стрельбе в Махачкале

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26 января, 2023. Четверг 13:40
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Бастрыкин контролирует дело о стрельбе в Махачкале

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах конфликта между двумя мужчинами в Махачкале, информирует пресс-служба ведомства.

Бастрыкин контролирует дело о стрельбе в Махачкале

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины из Гумбетовского района. Его подозревают в покушении на убийство.

Стоит напомнить, что вчера, 25 января, подозреваемый в ходе скандала на одной из центральных улиц Махачкалы начал стрелять в своего знакомого из дробовика. Пострадавший находится в больнице.

«Председатель СК РФ поручил начальнику СУ по Дагестану Дмитрию Беляеву подготовить доклад о процессе расследования уголовного дела и обстоятельствах инцидента», – отмечает ведомство.

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