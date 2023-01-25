ЗАМАНА - Дагестанская прокуратура выявила факт мошенничества в области газоснабжения

Дагестанская прокуратура выявила факт мошенничества в области газоснабжения

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25 января, 2023. Среда 08:47
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Дагестанская прокуратура выявила факт мошенничества в области газоснабжения

По материалам проверки прокуратуры Хасавюрта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, информирует пресс-служба ведомства республики. 

Дагестанская прокуратура выявила факт мошенничества в области газоснабжения

Выявлено, что в 2019-2022 годах глава МУ «Западное» ОАО «Даггаз» ввёл в заблуждение владельцев четырех объектов капстроительства (кафе, пекарни, МКД и СТОА). «Под угрозой отключения от сетей газопровода, он заключал контракты о технологическом подключении и выдавал технические условия на присоединение к газораспределительной сети с указанием несуществующего постановления Республиканской службы по тарифам», — заявляет ведомство. Отмечают, что за выдачу технических условий он получил от собственников более 1,16 млн рублей, которые далее украл.

Процесс расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.

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