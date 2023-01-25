Выявлено, что в 2019-2022 годах глава МУ «Западное» ОАО «Даггаз» ввёл в заблуждение владельцев четырех объектов капстроительства (кафе, пекарни, МКД и СТОА).
«Под угрозой отключения от сетей газопровода, он заключал контракты о технологическом подключении и выдавал технические условия на присоединение к газораспределительной сети с указанием несуществующего постановления Республиканской службы по тарифам», — заявляет ведомство.
Отмечают, что за выдачу технических условий он получил от собственников более 1,16 млн рублей, которые далее украл.
Процесс расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.
Дагестанская прокуратура выявила факт мошенничества в области газоснабжения
- Автор Дарья
- 25 января, 2023. Среда 08:47
По материалам проверки прокуратуры Хасавюрта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, информирует пресс-служба ведомства республики.
Выявлено, что в 2019-2022 годах глава МУ «Западное» ОАО «Даггаз» ввёл в заблуждение владельцев четырех объектов капстроительства (кафе, пекарни, МКД и СТОА).
«Под угрозой отключения от сетей газопровода, он заключал контракты о технологическом подключении и выдавал технические условия на присоединение к газораспределительной сети с указанием несуществующего постановления Республиканской службы по тарифам», — заявляет ведомство.
Отмечают, что за выдачу технических условий он получил от собственников более 1,16 млн рублей, которые далее украл.
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