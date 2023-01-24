Матч завершился со счетом 2:0. Дублем в этой игре отметился футболист Абакар Гаджиев.
Далее махачкалинцы сыграют с клубом «Спартак-Нальчик», матч состоится 27 января.
Махачкалинский клуб «Динамо» одержал победу над волгоградским «Ротором» в контрольной игре на учебно-тренировочном сборе в Кисловодске.
Матч завершился со счетом 2:0. Дублем в этой игре отметился футболист Абакар Гаджиев.
Далее махачкалинцы сыграют с клубом «Спартак-Нальчик», матч состоится 27 января.
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