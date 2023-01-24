ЗАМАНА - Приставы арестовали автомобиль жителя Каспийска за его долги свыше полумиллиона рублей

Приставы арестовали автомобиль жителя Каспийска за его долги свыше полумиллиона рублей

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24 января, 2023. Вторник 13:40
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Приставы арестовали автомобиль жителя Каспийска за его долги свыше полумиллиона рублей

Судебные приставы арестовали машину злостного нарушителя ПДД с задолженностью более 500 000 рублей, информирует пресс-служба УФССП по региону.

Приставы арестовали автомобиль жителя Каспийска за его долги свыше полумиллиона рублей

Как сообщает ведомство, в Каспийском городском отделе судебных приставов пребывают 106 исполнительных производств на гражданина А. с общей суммой задолженности более 500 000 рублей. Гражданин никак не реагировал ни на письма, ни на другие меры. «Судебный пристав-исполнитель прибыл к месту регистрации правонарушителя и наложил арест на его имущество – машину немецкой марки “Фольксваген”. Если в установленный срок задолженность не будет погашена, то автомобиль будет продан через торги в счет долга», – сообщают в Управлении.

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