Приставы арестовали автомобиль жителя Каспийска за его долги свыше полумиллиона рублей

Как сообщает ведомство, в Каспийском городском отделе судебных приставов пребывают 106 исполнительных производств на гражданина А. с общей суммой задолженности более 500 000 рублей. Гражданин никак не реагировал ни на письма, ни на другие меры. «Судебный пристав-исполнитель прибыл к месту регистрации правонарушителя и наложил арест на его имущество – машину немецкой марки “Фольксваген”. Если в установленный срок задолженность не будет погашена, то автомобиль будет продан через торги в счет долга», – сообщают в Управлении.