«Советский районный суд Махачкалы удовлетворил поддержанный прокуратурой региона запрос следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале», — заявляет пресс-служба прокуратуры республики.
Ведомство уточняет, что данные сотрудники являются подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по 286 УК России (превышение должностных полномочий), по факту смерти гражданина в ночь с 20 на 21 января в отделе полиции Советского района УМВД России по Махачкале.
Арестованы еще двое сотрудников полиции по делу о смерти мужчины в райотделе Махачкалы
- Автор Дарья
- 24 января, 2023. Вторник 01:27
По факту смерти мужчины в райотделе Махачкалы в отношении ещё двоих полицейских избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«Советский районный суд Махачкалы удовлетворил поддержанный прокуратурой региона запрос следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих оперуполномоченных отдела полиции по Советскому району УМВД России по Махачкале», — заявляет пресс-служба прокуратуры республики.
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