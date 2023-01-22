В Дагестане скончался мужчина, доставленный в отдел полиции

По сведениям МВД Дагестана, накануне вечером в Махачкале по улице Омарова между двумя мужчинами завязалась ссора, в результате которой 40-летний гражданин несколько раз выстрелил в оппонента. Пострадавший был доставлен в отдел полиции.



Полицейские определили, что стрелявшему помог скрыться 35-летний мужчина, которого далее доставили в ОВД. В отделении МВД доставленному стало плохо, в больнице уже была подтверждена смерть.



«Установлено, что погибшему нанесли телесные травмы, которые могли стать причиной смерти», — сообщает пресс-служба. Следователи осуществляют комплекс действий, направленный на выявление всех обстоятельств инцидента. Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).