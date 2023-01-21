ДТП случилось вчера, 20 января, на железнодорожной станции Белиджи в Дербентском районе. 25-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ-21093», при проезде через регулируемый железнодорожный переезд выехал на запрещающий сигнал семафора и врезался в грузовой состав поезда, двигавшегося по железнодорожному маршруту «Самур - Дербент».
«В результате инцидента водитель «ВАЗ-21093» от полученных травм погиб на месте происшествия. Собран материал для принятия процессуального решения», — уточняет ведомство.
Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, один человек погиб
- Автор Дарья
- 21 января, 2023. Суббота 02:52
В Дербентском районе в результате столкновения машины с поездом скончался мужчина, информирует пресс-служба МВД по республике.
ДТП случилось вчера, 20 января, на железнодорожной станции Белиджи в Дербентском районе. 25-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ-21093», при проезде через регулируемый железнодорожный переезд выехал на запрещающий сигнал семафора и врезался в грузовой состав поезда, двигавшегося по железнодорожному маршруту «Самур - Дербент».
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