ЗАМАНА - Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, один человек погиб

Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, один человек погиб

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21 января, 2023. Суббота 02:52
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Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, один человек погиб

В Дербентском районе в результате столкновения машины с поездом скончался мужчина, информирует пресс-служба МВД по республике.

Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, один человек погиб

ДТП случилось вчера, 20 января, на железнодорожной станции Белиджи в Дербентском районе. 25-летний мужчина, находясь за рулем «ВАЗ-21093», при проезде через регулируемый железнодорожный переезд выехал на запрещающий сигнал семафора и врезался в грузовой состав поезда, двигавшегося по железнодорожному маршруту «Самур - Дербент».

«В результате инцидента водитель «ВАЗ-21093» от полученных травм погиб на месте происшествия. Собран материал для принятия процессуального решения», — уточняет ведомство.

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