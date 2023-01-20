Выявлено, что в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование» в Дагестанском институте развития образования было приобретено компьютерное оборудование.
Как обнаружилось, должностные лица ДИРО в сговоре с сотрудниками подрядных организаций осуществили закупку оборудования с более низкими техническими параметрами, а остальные средства, более 8,3 млн рублей, были присвоены ими.
«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество). Процесс расследования уголовного дела прокуратура региона поставила на контроль», – отмечает ведомство.