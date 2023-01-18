ЗАМАНА - Прокуратура начала проверку по факту инцидента в школе села Муги

Прокуратура начала проверку по факту инцидента в школе села Муги

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18 января, 2023. Среда 01:20
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Прокуратура начала проверку по факту инцидента в школе села Муги

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту нанесения ножевых ранений школьнице в селе Муги Акушинского района, информирует надзорное ведомство.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента в школе села Муги

По предварительным сведениям, во вторник, 16 января, в школе села Муги ученица 9 класса ударила ножом одноклассницу, после чего та была госпитализирована. «В ходе надзорных мероприятий будет оценено соблюдение уполномоченными лицами требований законодательства о безопасности в школах, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – заявляет прокуратура. Возбуждено уголовное дело.

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