В Махачкале подросток украл у кассира магазина смартфон и оформил на нее кредит

Махачкалинец стал участником уголовного дела за кражу смартфона у кассира.

Как сообщает пресс-служба МВД по региону, в канун нового года 17-летний парень, пребывая в магазине, украл телефон стоимостью 40 000 рублей, который принадлежал кассиру продуктового магазина.

Полиция подозреваемого выявила и доставила в отдел. В ходе выяснения он признался, что отправился в магазин за продуктами, но при виде смартфона, лежащего у кассы, его планы претерпели изменения. Пока его владелица, 59-летняя махачкалинка, отсутствовала на месте, он украл мобильник.

Далее юноша попытался перевести через мобильное приложение 100 000 рублей на карту одноклассницы, но безуспешно. Не теряя надежды завладеть денежными средствами, обвиняемый, предоставив данные хозяйки похищенного смартфона, оформил и получил микрозайм – 3500 рублей.

«Похищенный телефон изъят и возвращен владелице. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России (кража)», – отмечает ведомство.