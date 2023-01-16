ЗАМАНА - Ангарский маньяк рассказал про новые преступления

Ангарский маньяк рассказал про новые преступления

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16 января, 2023. Понедельник 02:22
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Ангарский маньяк рассказал про новые преступления

Ангарский маньяк Михаил Попков, убивший не меньше 80 человек, признался в новых преступлениях, информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя Следственного управления Следственного комитета РФ (СУСК) по Иркутской области.

Ангарский маньяк рассказал про новые преступления

Маньяк, получивший два пожизненных срока, сообщил о совершении еще двух убийств. По этой причине преступника этапировали из Мордовии в Иркутск. Сведения проверяются следователями.

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