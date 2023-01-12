Движение автомобилей по федеральной трассе в Карабудахкентском районе восстановлено по одной полосе

Автор Дарья |||

Автомобильное движение на участке 832-го километра ФАД «Кавказ», ранее приостановленное по причине аварии, восстановлено частично, но по одной полосе, информирует пресс-служба МВД по региону.