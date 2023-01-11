«19-летний парень, управляя “ВАЗ-21099”, не смог справиться с управлением и совершил наезд на газовую трубу.
В результате инцидента 16-летний пассажир от полученных травм погиб», – заявляет ведомство. Предполагается, что совершая манёвр на дрифтующем автомобиле, водитель не справился с управлением и врезался в трубу.
Школьник погиб в пригороде Махачкалы во время дрифта автомобиля по заснеженной дороге
- Автор Дарья
- 11 января, 2023. Среда 10:45
В посёлке Шамхал произошла авария, в которой скончался 16-летний юноша, информирует пресс-служба МВД по республике.
«19-летний парень, управляя “ВАЗ-21099”, не смог справиться с управлением и совершил наезд на газовую трубу.
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