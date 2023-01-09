Руководитель животноводческого хозяйства «Родник» Казбековского района Хабиб Шуайпов оказал помощь гостям из Новосибирска и Пятигорска, которых застала врасплох снежная пурга. Он прибыл на помощь к туристам сразу же, когда узнал про их ситуацию, предоставив им ночлег. Шуайпов развивает в своем хозяйстве агротуризм, поэтому с местами для сна у него проблем не возникло.
Гости республики попали в снежный плен в Казбековском районе
- Автор Дарья
- 09 января, 2023. Понедельник 09:44
Туристы попали в снежный плен в Казбековском районе Дагестана. Об этом информирует "МирМол".
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