«На ФКПП “Артезианский” в процессе осмотра багажа рейсового автобуса полиция нашла полимерный пакет, в котором находилось 11 пакетов с мефедроном массой 11,4 грамма. Полицейские нашли и задержали 35-летнюю женщину из Кизляра, которой предназначалась посылка с запрещенными веществами», – заявляет ведомство.
В отношении жительницы Кизляра следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК России (Незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Она находится под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет ведомство.