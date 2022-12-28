ЗАМАНА - Дагестанку полиция задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Дагестанку полиция задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков

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28 декабря, 2022. Среда 13:13
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Дагестанку полиция задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Дагестанская полиция выявила в рейсовом автобусе наркотическое вещество в крупном размере. По подозрению в нелегальной продаже наркотиков была задержана 35-летняя женщина из Кизляра, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по СКФО.

Дагестанку полиция задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков

«На ФКПП “Артезианский” в процессе осмотра багажа рейсового автобуса полиция нашла полимерный пакет, в котором находилось 11 пакетов с мефедроном массой 11,4 грамма. Полицейские нашли и задержали 35-летнюю женщину из Кизляра, которой предназначалась посылка с запрещенными веществами», – заявляет ведомство.

В отношении жительницы Кизляра следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК России (Незаконный оборот наркотиков в крупном размере). Она находится под стражей, ей грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет ведомство.

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