Дагестанец подозревается в незаконном обороте поддельных денег

Сотрудники полиции Бабаюртовского района выявили подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных денег, информирует пресс-служба МВД республики. Этим человеком оказался 36-летний мужчина, проживающий в Хасавюрте.

Определено, что подозреваемый расплатился за приобретение фруктов в одном из магазинов в Бабаюртовском районе поддельными 2000 рублей.

«При личном досмотре у гражданина были найдены фальшивые купюры. Как он признался далее, деньги печатал дома на цветном принтере. Ранее нигде ими не пользовался, а в указанный день планировал проверить, сможет ли их сбыть», – заявляет ведомство.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК России «Изготовление, хранение, перевозка или продажа поддельных денег или ценных бумаг».