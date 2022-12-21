ЗАМАНА - Дагестанец подозревается в незаконном обороте поддельных денег

Дагестанец подозревается в незаконном обороте поддельных денег

Автор
21 декабря, 2022. Среда 10:44
|||
Дагестанец подозревается в незаконном обороте поддельных денег

Сотрудники полиции Бабаюртовского района выявили подозреваемого в изготовлении и сбыте поддельных денег, информирует пресс-служба МВД республики. Этим человеком оказался 36-летний мужчина, проживающий в Хасавюрте.

Дагестанец подозревается в незаконном обороте поддельных денег

Определено, что подозреваемый расплатился за приобретение фруктов в одном из магазинов в Бабаюртовском районе поддельными 2000 рублей.

«При личном досмотре у гражданина были найдены фальшивые купюры. Как он признался далее, деньги печатал дома на цветном принтере. Ранее нигде ими не пользовался, а в указанный день планировал проверить, сможет ли их сбыть», – заявляет ведомство.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.186 УК России «Изготовление, хранение, перевозка или продажа поддельных денег или ценных бумаг».

Прочитано 45 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top