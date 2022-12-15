ЗАМАНА - Четырех мужчин из Буйнакска полиция задержала за вымогательство

Четырех мужчин из Буйнакска полиция задержала за вымогательство

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15 декабря, 2022. Четверг 16:21
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Четырех мужчин из Буйнакска полиция задержала за вымогательство

Махачкалинская полиция задержала подозреваемых в вымогательстве, информирует пресс-служба МВД по республике.

Четырех мужчин из Буйнакска полиция задержала за вымогательство

Как заявляет ведомство, в полицию пришло сообщение от 50-летнего гражданина из Буйнакска о том, что незнакомые молодые люди, применив насилие, вымогают у него деньги. Сотрудники МВД сразу же прибыли по адресу и задержали виновников.

«Ими оказались 4 жителя Буйнакска. Как они признались, они создали в соцсети фейковый аккаунт и, представляясь девушкой, завели знакомство с заявителем. Поняв, что мужчина “клюнул”, они предложили ему встретиться, планируя завладеть его деньгами. На “свидание” тот прибыл на своей машине, но вместо девушки его ждала группа агрессивных мужчин. Требуя денег, они разбили его автомобиль и начали драку, но были арестованы приехавшими полицейскими», – заявляет ведомство.

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