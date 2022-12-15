Более 7 000 бутылок нелегального алкоголя изъяла полиция из тайника в грузовике дагестанца

На КПП «Кизилюртовский» в грузовике с полуприцепом 53-летнего жителя Дагестана сотрудники полиции выявили тайник, в котором находилась крупная партия контрафактной алкогольной продукции, информирует пресс-служба Главного управления МВД РФ по СКФО.

Тайники были спрятаны под строительными блоками, которые, как признался водитель, он вёз из Северной Осетии в Дагестан.

«В общем найдено и изъято 7248 бутылок по 0,5 л каждая без федеральных специальных марок. Следуя экспертной оценке, изъятое является спиртосодержащей жидкостью общим объемом 3624 литра, которая не соответствует требованиям ГОСТа. Ценность фальсификата составляет более 1,7 млн рублей», – заявляет ведомство.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по подозрению в нелегальной продаже алкоголя.