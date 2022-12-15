Тайники были спрятаны под строительными блоками, которые, как признался водитель, он вёз из Северной Осетии в Дагестан.
«В общем найдено и изъято 7248 бутылок по 0,5 л каждая без федеральных специальных марок. Следуя экспертной оценке, изъятое является спиртосодержащей жидкостью общим объемом 3624 литра, которая не соответствует требованиям ГОСТа. Ценность фальсификата составляет более 1,7 млн рублей», – заявляет ведомство.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по подозрению в нелегальной продаже алкоголя.