По сведениям сайта, жертв нет.
«Лишь один парень через несколько часов после аварии обратился к врачам с травмой кисти руки», – заявляет источник.
Официальных сведений от правоохранительных структур на данный момент не направлялось.
Как заявляет «АиФ Дагестан», микроавтобус с призывниками перевернулся 14 декабря около 10 утра в Бабаюртовском районе.
По сведениям сайта, жертв нет.
«Лишь один парень через несколько часов после аварии обратился к врачам с травмой кисти руки», – заявляет источник.
Официальных сведений от правоохранительных структур на данный момент не направлялось.
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