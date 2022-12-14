Ранее заявлялось, что в Махачкале загорелась одна квартир на 4-м этаже многоэтажного дома. К месту инцидента приехали 3 пожарных расчёта. В 10:26 пожар был устранен на площади 50 м². «Пожарные ликвидировали открытое горение. После этого они нашли тело ребенка 3 лет», – заявляет МЧС.
Сотрудники МЧС нашли тело 3-летнего мальчика в сгоревшей квартире
- Автор Дарья
- 14 декабря, 2022. Среда 13:22
Мальчик скончался при пожаре в многоквартирном доме по улице Заморская в Махачкале.
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