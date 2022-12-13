Руководитель учреждения в Дагестане подозревается в мошенничестве

Как показывает следствие, в начале 2022 года подозреваемый фиктивно принял на работу сотрудника, который обязанности заместителя фактически не исполнял. «С февраля по сентябрь этого года подозреваемый внес в официальные документы заведомо фейковые данные о количестве отработанного рабочего времени заместителем руководителя МКУ «СЕЗЗ», на основании которых последнему была выдана заработная плата на общую сумму около 184 000 рублей. Далее денежные средства были взяты подозреваемым», – заявляет ведомство. Возбуждено уголовное дело по статье по статье 159 (мошенничество) и 292 Уголовного Кодекса России (служебный подлог).